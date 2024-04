Università di Modena, cede controsoffitto durante la lezione di chimica

Modena, 25 ottobre 2018 - Una parte di controsoffitto si è staccata in un’aula del dipartimento di Fisica dell’Università in via Campi, mentre era in corso una lezione di chimica. Non ci sono stati feriti.

Sull’episodio a intervenire è Claudio Riso, segretario del sindacato Flc/Cgil Modena, scuola e università: “Hanno il sapore della beffa le parole del ministro Bussetti nel giorno in cui all’ateneo di Modena si registra il crollo del controsoffitto di un’aula. Oggi il ministro in un’intervista dice che siccome nella legge di bilancio non ci sono soldi per scuola e Università ‘ci si scalda con la legna che si ha', che non servono più finanziamenti e che scuola e Università devono diventare efficienti con quello che già hanno, è una bestemmia e - termina Riso - un’offesa a chi vive, lavora e frequenta le aule e i luoghi della conoscenza”.