Uno scivolone al sedicesimo posto

Adesso la classifica scotta davvero, per i neroverdi. I 16 punti raccolti da agosto ad oggi valgono alla squadra di Alessio Dionisi, che incassa la seconda sconfitta consecutiva, la decima stagionale, il sedicesimo posto. L’Udinese saluta e se ne va, Frosinone, Lecce e Genoa erano scappate per tempo, e i neroverdi hanno un vantaggio minimo (2 punti) sulla zona ‘rossa’. Il quartultimo e il terz’ultimo posto sono occupati da Verona e Cagliari che di punti ne hanno 14, l’Empoli è a 13 e la Salernitana, ultima, di punti ne ha 12. Considerato che i prossimi impegni del Sassuolo propongono Fiorentina e Juventus i conti si fanno in fretta. Ed è facile vedere come non tornino, tra il Mapei Stadium e il Mapei Football Center.