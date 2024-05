Uno ’speed date’ con le imprese

La Camera di Commercio di Modena si è fatta promotrice della organizzazione di un evento "OK ti assumo" specificamente dedicato a tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative. In questo ambito ha convocato un incontro, che si terrà a Modena presso la loro sede di via Ganaceto il giorno 22 maggio 2024 e che occuperà tutto il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. L’appuntamento è rivolto principalmente ai diplomati che cercano occupazione nella provincia di Modena e alle imprese alla ricerca di specifiche figure professionali. L’organizzazione dell’evento si basa sullo schema dello speed-date: ogni impresa avrà appuntamenti programmati con diversi candidati preselezionati in base al titolo di studio e ai requisiti da loro stesse richiesti. Ogni incontro col candidato/a durerà al massimo 20 minuti nei quali saranno messe a fuoco le caratteristiche e competenze di ciascuno/a aspirante. Per partecipare, i diplomati interessati devono compilare un modulo di partecipazione ricordando che la scadenza per l’invio è l’8 maggio 2024. Prima dell’evento, le imprese riceveranno la lista dei candidati che incontreranno, mentre ai candidati verrà comunicata la selezione e con quali imprese dovranno sostenere il colloquio. L’evento mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo così a ridurre il gap tra le esigenze occupazionali delle imprese e le competenze disponibili sul mercato. Per ulteriori informazioni su questa giornata e per candidarsi si consiglia di visitare il sito web della Camera di Commercio di Modena.