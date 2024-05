Valsa, ecco come si rinforzano le avversarie

Non c’è soltanto Modena a muoversi sul mercato, ovviamente. E anzi, nella frizzante primavera 2024 si è inserito un incomodo che negli anni scorsi non era previsto, ovvero il campionato giapponese, che oltre a far rientrare tanti atleti del sol levante (uno su tutti, Ran Takahashi, fresco finalista scudetto con Monza), ha inserito uno straniero in più nei roster andando a pescare anche parecchi fuoriclasse europei e sudamericani. Due nomi su tutti ad esempio, entrambi della Gas Sales Bluenergy Piacenza: Francesco Recine che farà le valigie per andare a giocare ai Torai Arrows e Ricardo Lucarelli che si accaserà ai Jtekt Stinks. Tra le grandi squadre poche manovre ma significative per Perugia, che vedrà partire Wilfredo Leon e arrivare Yuki Ishikawa da Milano. Per i freschi campioni d’Italia anche un cambio al centro: Flavio andrà a Trento mentre Loser arriverà da Milano. Trento, oltre al già citato centrale che verrà a sostituire Podrascanin (che andrà a Verona), non cambierà nulla, anche se l’arrivo del centrale rumeno Bartha potrebbe creare un nuovo assetto in posto tre.

Piacenza rivoluzionerà la squadra: via Leal, Lucarelli, Recine e Caneschi (quest’utlimo a Milano), in arrivo una nuova coppia di martelli composta da Maar e Uros Kovacevic, mentre al centro da Milano arriverà Galassi e come vice di Romanò dovrebbe entrare Alessandro Bovolenta. Anche la Lube cambierà moltissimo, cedendo De Cecco a Modena per rimpiazzarlo col duo Orduna-Boninfante, rinunciando a Yant che andrà a Novosibirsk, in Russia, vedendo partire Anzani verso Modena e forse anche Lagumdzija e Zaytsev. Pochi nuovi arrivi prospettati sinora, già certo quello di Medei in panchina, probabile quello di Loeppky di banda. Milano dovrà sostituire un pilastro come Ishikawa (al suo posto Gardini e Louati secondo i rumors più acreditati), mentre chi cambierà quasi del tutto è Monza: via Maar, Takahashi, Galassi e quasi sicuramente Loeppky, arriverà Osmany Juantorena di banda da Modena mentre la conferma più importante è quella di Cachopa in regia. Verona prenderà Podrascanin e forse il regista russo Abaev, mentre dietro il Volley Cisterna, confermando Baranowicz e Faure e inserendo Pace come libero, potrebbe insidiare non poco le squadre come Modena. Ancora da definire le rose di Padova, Taranto e della neopromossa Grottazzolina.

Alessandro Trebbi