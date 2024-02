Valsa Group spalle al muro al PalaPanini. Battere Cisterna per dare un senso all’annata

Parte da due handicap fisici la rincorsa della Valsa Group all’ottavo posto, uno reale e uno virtuale per tentare una rimonta che forse nemmeno nelle immaginazioni più nere di Bruno e compagni si sarebbe dovuta compiere quando, un mese e mezzo fa, affrontavano l’ultima di andata al sesto posto con concrete chance di agguantare addirittura il quarto e un vantaggio di addirittura 13 lunghezze su Cisterna, che ora invece è avanti di tre. Un girone di ritorno sin qui da penultimo posto (Modena ha totalizzato 2 punti sin qui, peggio soltanto Catania con 1) ha però costretto i gialloblù a dover rincorrere. Handicap fisici, dicevamo: quello metaforico delle spalle al muro, Modena non può più sbagliare nulla, soprattutto non può farlo oggi in uno scontro diretto contro Cisterna da vincere assolutamente, possibilmente da tre punti. E poi l’handicap fisico reale, il secondo infortunio identico del libero Federici al ginocchio sinistro, che priverà i gialloblù del loro titolare di seconda linea fino a fine stagione. La formazione titolare che Alberto Giuliani schiererà al fischio d’inizio è, come per tutta la stagione, un mistero: se il ballottaggio a tre al centro sembra risolto in favore di Brehme e Sanguinetti e se Gollini come libero e Bruno come alzatore saranno sicuramente titolari, discorso diverso è per le bande.

Rinaldi si è conquistato sul campo il diritto di partire titolare, al suo fianco Juantorena o Davyskiba? Oppure Giuliani opterà per lo schema a tre martelli, sacrificando così Sapozhkov? In settimana le soluzioni provate dal tecnico sono state molteplici, con Juantorena impegnato anche in attacco da posto uno. Dall’altra parte della rete la formazione allenata da Guillermo Falasca sembra aver trovato un assetto definitivo con Baranowicz al palleggio, Faure opposto, Ramon (a volte sostituito da Peric) e Bayram alle ali, Nedeljkovic e Mazzone al centro e Piccinelli libero. Su cosa si giocherà la partita? Molto dipenderà dall’atteggiamento della Valsa Group e dalla sua attitudine a rimanere in campo sbagliando poco. Al contempo Giuliani attende risposte più convincenti da un fondamentale, la battuta, che in stagione, almeno fino a questo momento, ha dato più dolori che gioie. C’è un’ultima incognita? Come sarà il PalaPanini? Come inciterà la squadra? Sarà ancora un problema per i gialloblù? Inizio del match previsto per le ore 19, arbitri dell’incontro Vagni e Curto, diretta su Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley. Questo il restante programma della settima di ritorno: Piacenza-Monza e Catania-Trento (giocate ieri), Perugia-Verona (alle ore 16), Taranto-Civitanova e Padova-Milano (alle ore 18).

Alessandro Trebbi