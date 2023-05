Vandali sui campi da tennis Furto e spogliatoi imbrattati

Vandalismo nella notte tra sabato e domenica all’Arcispazio di Piumazzo, in via Muzza Corona 159A. Ignoti hanno preso di mira nello specifico i due campi da tennis coperti, tagliando in quattro o cinque punti il telone che li ricopre. Hanno poi vuotato il contenuto di alcuni estintori sia sui campi da tennis, sia negli spogliatoi attigui. Inoltre, come ha riferito uno dei gestori del centro sportivo, sono anche sparite una trentina di racchette da tennis, utilizzate per far fare attività sportiva ai ragazzi e agli studenti, e sono state lasciate scritte negli spogliatoi. Un video che riprende l’accaduto è stato diffuso sulla pagina Facebook della Asd Piumazzo. "Non è la prima volta che tagliano il telone – ha raccontato sempre uno dei gestori – e anche questa volta proveremo a mettere una pezza. Se dovessimo sostituirlo, il danno sarebbe di migliaia di euro". L’esecrabile gesto, per contrasto, ha già prodotto ieri mattina la bella iniziativa di diversi volontari, ragazze e ragazzi che frequentano il centro, i quali armati di tanta buona volontà hanno ripulito gli ambienti imbrattati dalla polvere degli estintori. In questo modo, già oggi, le attrezzature di Arcispazio Piumazzo saranno a disposizione delle scuole. Sull’episodio è intervenuto anche l’assessore allo sport e bilancio del Comune, Leonardo Pastore: "Il primo auspicio è quello che le forze dell’ordine individuino i responsabili. Mi sono recato sul posto per portare solidarietà. Nel consiglio comunale del 25 maggio proporremo nuovi investimenti all’interno di quest’area, per l’efficientamento energetico ma proveremo a fare subito qualcosa anche per la sicurezza".

Marco Pederzoli