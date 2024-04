Vandalo tenta furto in chiesa poi dà fuoco al telo sull’altare

Danni e atti vandalici alla chiesa di San Bernardino Realino di Carpi. Ieri mattina la chiesa che si trova in viale Alghisi è stata, infatti, presa di mira da un ignoto che si è introdotto nei locali, forse spacciandosi per un fedele. Approfittando di un momento in cui non c’erano altre persone, l’uomo, pare un giovane travisato dal cappuccio, ha tentato di rubare dalle cassette delle offerte, forzandone l’apertura. Tuttavia non è riuscito nel suo intento. Si è poi diretto verso la cappellina che si trova sulla destra e qui ha dato fuoco alla tovaglia che si trova sull’altare. Poi è scappato via, facendo perdere le sue tracce. Il parroco, allarmato dai rumori e dall’odore di bruciato, si è precipitato nella cappellina avvertendo le forze dell’ordine. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti del Commissariato di Carpi. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza. Condanna dell’accaduto e vicinanza alla comunità di San Bernardino Realino e a don Mauro Pancera è stata espressa da don Antonio Dotti, parroco di Quartirolo: "La cappella di San Bernardino Realino è stata profanata. Solidarietà a don Mauro e a tutta la sua comunità per questo atto vile contro la Chiesa".