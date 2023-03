Vandelli dipinge un’anima in travaglio

Il suo ritorno a Roma era stato annunciato e l’artista modenese ha voluto mantenere la sua promessa. Marcello Vandelli inaugura sabato la sua mostra personale alla Galleria dei Miracoli, in via del Corso. Opere che racconteranno il trascorso esistenziale dell’uomo e che in un titolo apparentemente semplicissimo, ‘Io’, riassumeranno il sentimento che sempre mosse un’anima in travaglio che nella pittura trovò una soluzione, forse persino logica, per reagire al dolore. Vandelli vive e opera a Camposanto. Compone le sue opere in un gigantesco fienile, tra centinaia di pennelli e latte ricolme di vivido colore. Viene considerato dalla critica uno dei maggiori esponenti della Pop Art Italiana.

m.s.c.