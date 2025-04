Vanno all’asta alcuni beni mobili di proprietà del Comune

Ci sono 84 poltroncine in legno e paglia, cinque autoveicoli e anche un carrello elevatore (detto ’muletto’) all’asta pubblica indetta dal Comune di Modena per la vendita di alcuni beni. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere inviate entro le ore 12 di mercoledì 7 maggio. L’asta si svolge con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, e la vendita non prevede applicazione di Iva, in quanto l’Ente non svolge attività commerciale. Informazioni disponibili sul sito www.comune.modena.it.

Le domanda di partecipazione può essere consegnata o a mano o inviata tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo generale di via Scudari 20 entro le ore 12 di mercoledì 7 maggio. L’ufficio riceve lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e poi martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13. Nello specifico, una busta dovrà contenere l’istanza di partecipazione, con copia del documento d’identità, e una seconda busta riguarderà l’offerta economica per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare, di valore almeno pari o superiore al prezzo posto a baste d’asta. È possibile presentare offerta per più lotti; ogni singolo lotto sarà aggiudicato al rispettivo miglior offerente.

I beni in vendita, e la relativa documentazione (come libretti di circolazione, certificati di proprietà e dichiarazioni di conformità) sono visionabili presso le rispettive sedi comunali da lunedì 28 aprile a martedì 6 maggio, previo appuntamento da concordare con l’ufficio Economato tramite l’indirizzo mail economato@cert.comune.modena.it.

Venerdì 9 maggio, alle 9, insala ’Minor cella’ del Comune (secondo piano), si procederà all’apertura dei plichi in presenza di un’apposita commissione. Al termine della seduta, verrà inviato agli aggiudicatari un avviso di aggiudicazione provvisoria; ultimati con esito positivo i controlli sulla documentazione, il Comune provvederà a richiedere il versamento del prezzo offerto e al rimborso delle spese di rimozione degli allestimenti esterni (stemmi, adesivi e altri dispositivi riconducibili al Comune di Modena).

Le informazioni relative al bando, con gli allegati e i valori stimati dei beni, sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/.