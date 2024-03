Vecchi Tonelli, di scena i chitarristi

Prenderà il via domani (con un’anteprima speciale oggi pomeriggio) la rassegna "I mercoledì del Conservatorio", 17 appuntamenti dal vivo, tutti i mercoledì alle 18.30 fino al 26 giugno all’auditorium Verti del Conservatorio Vecchi Tonelli in via Goldoni. "Si tratta della prima iniziativa con appuntamento fisso da quando l’istituto musicale della città di Modena è diventato, a tutti gli effetti, Conservatorio – viene spiegato –. Vogliamo proporre a tutti un’offerta musicale agile e fresca, con brevi concerti di qualità dedicati sia ai progetti degli allievi delle classi di strumento, sia a progetti solistici o di musica da camera dei docenti". Il primo concerto del mercoledì vedrà protagonista la classe di chitarra del professor Andrea Dieci. E per lanciare la rassegna, già oggi alle 18.30 si terrà il recital pianistico del maestro Giuseppe Fausto Modugno (nella foto), direttore del Conservatorio, con musiche di Mendelssohn, Chopin e Debussy. Il 13 marzo sarà la volta dei laureandi dei corsi di tromba e pianoforte, con i professori Ivan Bacchi e Roberto Penta, il 20 marzo si terrà un concerto pianistico di Mariangela Ciuffreda, e ogni settimana si esploreranno quindi diversi strumenti o generi musicali. Tutti i concerti avranno ingresso libero.

s. m.