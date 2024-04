Ventunesima edizione della Lambruscolonga a Modena, anteprima esclusiva e innovazioni enogastronomiche

Torna per la ventunesima edizione la Lambruscolonga e per la prima volta con una anteprima esclusiva riservata a 500 partecipanti. La volontà degli organizzatori è quella di consentire a più persone di prendere parte all’iniziativa ma anche di collaborare con tutte le cantine del territorio in momenti diversi. Domenica il tour enogastronomico che da 20 edizioni attrae turisti da tutta Italia per la degustazione dei migliori Lambruschi, dedicherà un percorso unico dalle 18 alle 22 lungo le strade e le piazze di Modena con due novità assolute. Il vino sarà raccontato dai produttori direttamente sugli smartphone di ogni partecipante, infatti la Lambruscolonga è il primo evento in Italia a disporre di ’totem’ dotati di chip Nfc davanti ad ogni locale, sarà sufficiente avvicinare il proprio smartphone per visualizzare il produttore vinicolo che “racconta” il vino che si sta per degustare. Inoltre nei 7 locali della Lambruscolonga saranno posizionate le ’mappe del tesoro’ per trovare il calice d’oro nascosto nel centro di Modena a suon di indizi storici sulla storia di Modena.

I ticket sono acquistabili da oggi online in prevendita su www.lambruscolonga.it ad esaurimento dei 500 posti disponibili. L’evento con il patrocinio del Comune di Modena è in collaborazione con Confesercenti e Modenamoremio. L’evento del 21 aprile è il preludio della manifestazione ufficiale del Modena WineFood Experience del 11-12 maggio quando il centro di Modena vivrà un weekend unico di promozione enogastronomica con la prima tavolata storica in corso CanalChiaro con la degustazione dei sapori di una volta.