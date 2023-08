Venturelli avvistato a Scampia La mamma: "Daremo ricompense"

Continua l’incessante ricerca, da parte di mamma Roberta, di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo nel dicembre del 2020 e che, stando a recenti avvistamenti, sarebbe ora a Napoli, più precisamente nella zona di Scampia. La mamma si trova nella città partenopea e sta continuando a muoversi di quartiere in quartiere.

"Sto girando in zone anche piuttosto pericolose, ma non posso mollare. Sono andata in questura a Scampia e ancora una volta mi hanno parlato di allontanamento volontario. Ho capito che di Alessandro non sanno nulla, mi hanno rassicurato sul fatto che, se individuato, lo fermeranno. Ma io non posso far cadere nel vuoto queste ultime segnalazioni". Roberta Carassai aggiunge: "Voglio che si sappia che come famiglia siamo disposti a dare una ricompensa a chi sarà in grado di darci informazioni concrete su nostro figlio". Poi aggiunge: "Faccio appello a chi conosce bene queste zone, penso ad esempio allo scrittore Roberto Saviano, spero che in qualche modo anche lui possa aiutarci".

Le segnalazioni napoletano giravano intorno, in particolare, ai tatuaggi che Venturelli ha sul braccio. Si tratta di una scritta in numeri romani, una rosa e un quadrifoglio, ravvicinati fra loro. Disegni che le persone che hanno contattato la famiglia hanno detto di aver riconosciuto. Le prime ricerche, però, sono state infruttuose. La mamma chiede "di scattare fotografie nel caso in cui qualcuno veda il ragazzo".

Valentina Reggiani