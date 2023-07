Venturelli, segnalazione dalla Francia: "Ma è impossibile verificarla"

"Ho ricevuto l’ennesima segnalazione in queste ore, dalla Francia. Mi ha contattato una donna affermando di aver visto un ragazzo identico a mio figlio. Il problema è che, per come vanno le cose, non riuscirò mai a verificarlo". E’ esausta ma non smetterà mai di lottare Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo il 5 dicembre del 2020. Martedì era il compleanno di Alessandro ma il giovane, purtroppo, non era accanto alla famiglia per spegnere le candeline. Carassai invoca aiuto da parte delle autorità da cui da tempo si sente abbandonata. "Mi rivolgo non solo alle istituzioni ma anche ai cittadini: se pensate di aver visto Alessandro – sottolinea – scattate una foto. Perché la burocrazia non ci permette di visionare in tempo le telecamere. Nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione anche da Napoli: praticamente davanti alla piazza S.Carlo. La persona che mi ha contattato mi ha detto: lavoro nel teatro, fate in fretta perchè ci sono telecamere ad alta definizione. Ovviamente, in attesa che qualcuno acquisisse le immagini sono state sovrascritte. Non so più cosa fare perchè sembra che nessuno voglia aiutarmi a trovare Alle". La famiglia è ora in attesa della decisione sull’archiviazione del caso.