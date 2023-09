Via a Green Lab, il percorso di formazione per under 30

Partirà il 13 settembre la prima edizione del Modena Green Lab, laboratorio rivolto ai giovani under 30 di tutta la provincia di Modena, realizzato dal centro culturale Ferrari con il contributo economico della Fondazione di Modena. Si tratta di un percorso pensato per tutti i giovani che vogliono impegnarsi attivamente nella politica e nel sociale e sono alla ricerca di strumenti, relazioni e competenze. Tema principale sarà, così come è possibile intuire dal titolo, l’ecologia integrale: la Laudato si’ di Papa Francesco e l’Agenda Onu 2030.

"C’è una nuova generazione – spiega Federico Covili, presidente del Centro Ferrari – che sogna un mondo diverso, più giusto e più rispettoso dell’ambiente e delle persone. Sono giovani spesso un po’ disillusi, lontani dalla politica e poco fiduciosi che essa possa contribuire a cambiare le cose. Per questo sentiamo la necessità di dare a questa generazione gli strumenti per agire nelle loro realtà e per metterli in contatto con la politica, a partire dalle amministrazioni comunali. Cercheremo di stimolare i giovani a immaginare una realtà diversa, con idee coraggiose ma ben piantate per terra. E in questo ci aiuteranno gli esperti che saranno coinvolti nei vari incontri mensili". Il percorso sarà caratterizzato da un incontro al mese, da settembre a maggio, e prevede il coinvolgimento di esperti e di testimoni, per arrivare poi alla scrittura di una vera e propria Agenda di politiche che i giovani modenesi propongono alle istituzioni. Ogni incontro sarà centrato su un tema diverso: dallo smaltimento e riciclo dei rifiuti alla gestione del territorio, dalla mobilità sostenibile alle comunità energetiche, dalla rivoluzione digitale alla cultura dello scarto. Tra gli esperti coinvolti il professor Paolo Bonasoni e l’architetto Dario Costi, l’ex amministratore unico di Amo Andrea Burzacchini e la presidente di Aess Benedetta Brighenti, Stefano Ambrosini e Davide De Battisti, Paolo Venturi e il fondatore di Focus Lab Walter Sancassiani oltre ad altri che sono ancora in fase di conferma. Ad aprire il percorso sarà però un’iniziativa pubblica, in programma il 13 settembre alle 21, presso la Sala Gorrieri di Palazzo Europa: il vescovo Erio Castellucci e l’ex ministro Enrico Giovannini dialogheranno a proposito di ecologia integrale e città del futuro