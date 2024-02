Via del Crociale, lavori per la rotonda

Cominciano domani mattina alle 7, e proseguiranno fino a fine luglio, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via San Giovanni Evangelista e via del Crociale, a Fiorano. "Già completamente finanziata, la rotatoria rappresenta il passo decisivo verso la totale eliminazione dei semafori sulla circonvallazione. Appena sarà in funzione questa rotatoria – spiega il Sindaco Francesco Tosi - potrà essere eliminato anche il semaforo dell’incrocio con via Ferrari Carazzoli. All’inizio del mio primo mandato, la Circonvallazione aveva un’unica rotatoria, di fronte all’Iperfamila: ora si arriva a sei rotatorie, con grande beneficio per la sicurezza e la fluidità del traffico". Notevole l’impatto sulla viabilità a causa del cantiere: in questa prima fase verrà infatti chiusa – già domani - una carreggiata di via San Giovanni Evangelista in direzione Maranello, dall’intersezione con via Ferrari Carazzoli all’intersezione con via del Crociale, che a sua volta sarà chiusa con transito permesso solo a residenti, mezzi di soccorso e veicoli diretti alle ditte,, all’intersezione con via Flumendosa fino a via San Giovanni Evangelista. Sul tratto interessato ai lavori viene istituito il limite di velocità di 30 km orari.