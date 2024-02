"Via Gualinga chiuderà per quattro mesi"

Da venerdì 1° marzo a Castelnuovo Rangone chiuderà per quattro mesi via Gualinga all’altezza dell’intersezione con via Canobbio, nell’ambito dei lavori dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, tra la provinciale 17 a Cà di Sola fino a via del Cristo a Castelnuovo. Ad annunciarlo ieri è stata la Provincia di Modena, che spiega: "La chiusura è necessaria per realizzare la nuova rotatoria che costituirà l’intersezione tra via Gualinga e la Pedemontana, oltre alla costruzione del nuovo ponte sul rio Scuro, a sostituzione di quello esistente e per la risoluzione delle interferenze di Hera attualmente presenti. Per agevolare il transito veicolare sarà predisposta adeguata segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi. Il ponte sul Rio Scuro è ad oggi l’ultimo dei manufatti in calcestruzzo armato da realizzare nel cantiere della Pedemontana, oltre all’impalcato del ponte sul torrente Nizzola attualmente in fase di costruzione. Le opere sono eseguite dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Montese, che si è aggiudicata il bando di gara".

m.ped