"Via Plessi è a senso unico, ma tante auto la imboccano contromano"

"Si faccia qualcosa per rendere più evidente che via Alessandro Plessi è un senso unico. Molti automobilisti continuano a confondersi e a imboccare contromano questa strada". L’appello è del barista vignolese Stefano Piombi, socio titolare del bar Cuore Matto, che grazie alla posizione del suo locale, in via Bellucci ma vicinissimo a via Plessi, ha un osservatorio privilegiato sul problema. "L’ultima volta che ho visto personalmente un’auto in controsenso è stato l’altro ieri – spiega Piombi - ma la situazione si ripresenta con grande frequenza. Al momento non si sono ancora verificati incidenti gravi, tuttavia secondo me sarebbe opportuno fare qualcosa al più presto, per evitare appunto il sinistro da cronaca nera. La segnaletica in effetti c’è, ma per chi vorrebbe svoltare a destra da via Bellucci e non può farlo, risulta poco evidente. E almeno una volta ogni decina di giorni vedo un veicolo che imbocca la strada contromano". m.ped.