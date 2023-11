Viaggio tra i dialetti locali con il linguista Daniele Vitali

Uno, cento, mille dialetti. In Emilia Romagna – come del resto in ogni angolo d’Italia – ogni paese ha la sua ‘parlata’ tipica, le sue espressioni caratteristiche, i suoi modi di dire. E anche in località a distanza di pochi chilometri si possono individuare differenze di intonazione, di accento e perfino di significato. Sarà dunque un ‘viaggio’ fra i dialetti della nostra terra quello che Daniele Vitali, linguista e dialettologo, autore di pubblicazioni sul tema, introdurrà sabato 4 novembre alle 16 presso la sede del Carc (via Rovere 31e) a Finale Emilia, per iniziativa del circolo e dell’associazione Artinsieme, con il patrocinio del Comune.

Durante l’incontro, condotto dal giornalista Tito Taddei, lo studioso bolognese (che attualmente lavora a Bruxelles presso il Comitato economico e sociale europeo) traccerà un ‘ritratto’ dei dialetti dei nostri territori, in particolare di Modena, Bologna e della nostra Bassa. Poi inizierà una ricca carrellata di letture, affidate alla voce e alla personalità di numerosi autori. Sauro Torricelli, interprete di Sandrone, capofamiglia dei Pavironici, porterà a Finale il dialetto modenese, mentre Giulio Aleotti, in veste di Cavalier Burèla, risponderà in finalese, e tutti si affideranno poi ai pronostici di Fabrizio Artioli, ovvero "Al Barnardon" di Mirandola. Il poeta Ezio Scagliarini risponderà ‘con le rime’, mentre Maurizio Musacchi, socio del ‘Tréb dal Tridèl’ (l’Accademia della Crusca del dialetto ferrarese), traccerà qualche considerazione sulla sorte dell’uomo e Claudio Natati, segretario del Trèb, parlerà del vernacolo ferrarese. Franco Grandi di Cento illustrerà invece le passeggiate ‘franchigene’ che lui organizza per tenere viva la memoria dei luoghi e del dialetto.

L’incontro si svolgerà nella giornata del 4 novembre, quindi Doriano Novi ricorderà il significato di questa ricorrenza speciale. Poi Laura Lodi, presidente di Artinsieme e i soci Oriano Tommasini, Fabio Meloncelli e Nerina Ardizzoni concluderanno il pomeriggio leggendo alcuni loro testi. E a incorniciare le parole, rafforzando il clima di simpatia e affiatamento, ci saranno i brani del cantautore bolognese Fausto Carpani. L’incontro sarà a ingresso libero.

s.m.