Viaggio tra le pagine della Secchia Rapita

"Il trofeo rubato, Alessandro Tassoni e il suo divertente racconto della contesa della secchia" è il titolo della visita guidata alla Ghirlandina di domani alle 18 che propone un percorso sulle tracce del poema eroicomico dell’autore modenese.

La visita, aperta a un massimo di 25 persone, è organizzata dalla cooperativa Ars/Archeosistemi con il servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito VisitModena. Il ritrovo dei partecipanti è nella biglietteria della Ghirlandina alle 17.45 per il pagamento del ticket d’ingresso. la visita inizierà alle 18 da piazza Torre e durerà circa 45 minuti. ’La Secchia rapita’ è l’opera più celebre firmata dal modenese Alessandro Tassoni ed è tra i poemi eroicomici più amati della letteratura italiana. Il poema in ottave è una satira del suo tempo. L’itinerario parte da piazza Torre, dove si trova la statua dello scrittore, e poi conduce i visitatori sulla torre civica, dove potranno scoprire la storia e la funzione della Torre e ammirare la copia della ’secchia rapita’, simbolo della vittoria dei modenesi contro i bolognesi nella battaglia di Zappolino del 1325. Per secoli la secchia è stata custodita in Ghirlandina, ben vigilata dai ’Torresani’, come venivano chiamate le guardie della Ghirlandina. Ora la secchia originale, in legno e ferro, è custodita nel Camerino dei Confirmati, al centro delle sale storiche del Palazzo Comunale. I biglietti per la visita guidata si pagano direttamente alla biglietteria della Torre. L’ingresso alla Torre costa 3 euro; il ridotto 2 euro (per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65 e gruppo di almeno 10 persone); gratuito per bambini fino ai 5 anni, per persone con disabilità e loro accompagnatori, guide e interpreti, insegnanti che accompagnano classi.