Viareggio Cup, Sassuolo difende il titolo nella 74ma edizione del prestigioso torneo giovanile

Al via, oggi, la 74ma edizione della Viareggio Cup, uno dei tornei più prestigiosi a livello nazionale del calcio giovanile, che spesso ha dato modo a tanti giovani promettenti di mettersi in luce. Una manifestazione blasonata che il Sassuolo inaugura oggi pomeriggio andando in campo alle ore 15 in veste di campione uscente. I turchi del Galatasaray sono gli avversari dei neroverdi del tecnico Francesco Pedone, inseriti nel girone 1 del gruppo A. Il Sassuolo, dopo la gara odierna – che si gioca allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago - sarà impegnato anche mercoledì alle 15 a Capezzano Pianore (in provincia di Lucca) contro gli statunitensi del Westchester United e venerdì, sempre alle 15, a Lerici contro la Lucchese, che prende il posto dei senegalesi del Sahel Atlantic che hanno rinunciato all’ultimo momento. Alla kermesse viareggina partecipano 24 squadre (dieci italiane e 14 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. Accedono agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo. Oggi, oltre al match inaugurale, tradizionale cena di gala, presso il Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, con la consegna di una serie di premi a personaggi del panorama sportivo nazionale e locale. Fra i premiati ci sarà anche il Responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio Francesco Palmieri, e del resto i neroverdi hanno vinto tre delle ultime cinque edizioni.

s. f.