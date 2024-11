Viene travolto da un’auto mentre cammina lungo la strada

Sono giudicate gravissime le condizioni di un giovane di 30 anni che intorno alle 17 di lunedì scorso è stato travolto da un’auto a Magreta.

La dinamica del tragico incidente è ora al vaglio della polizia locale di Formigine. Da quel che si sa, però, è che il 30enne è stato travolto da un sud mentre camminava lungo la strada, nella frazione di Tabina di Magreta, in piena campagna. Non è chiaro se la conducente, una ragazza di 30 anni, non si sia resa conto della presenza del giovane sulla strada. Quel che è certo è che la donna lo ha travolto in pieno, sbalzandolo a diversi metri di distanza. Sotto choc la conducente ha subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzato, il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. L’urto è avvenuto all’altezza di via Tommaselli e sul posto sono accorse subito anche le pattuglie della polizia locale di Formigine per i necessari rilievi di legge. Ora sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico schianto. Al momento dell’impatto il 30enne non aveva addosso alcun documento di riconoscimento: è stato quindi complesso nell’immediatezza individuarne l’identità, poi accertata successivamente dagli operatori della polizia locale.

v. r.