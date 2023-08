Vignola: arrestato pusher con 24 grammi di hashish al parco

Nella tarda mattinata di giovedì, i carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti nelle piazze e nelle aree verdi del centro urbano, vigilando all’interno di un parco pubblico hanno notato un giovane il quale, alla vista dei militari, si è dato alla fuga.

Inseguito e bloccato, è stato sottoposto a controllo, nel corso del quale è stato trovato in possesso di 11 dosi di hashish, per complessivi 24 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e a 185 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’hashish, il denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro e la persona, 23enne, è stata tratta in arresto. Ieri mattina il Giudice ha convalidato l’arresto.

m.ped.