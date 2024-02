Villetta svaligiata in pieno giorno. Spariti mille euro e un anello

Svaligiata, mercoledì mattina, una villetta in via Papa Giovanni XXIII° dove i ladri hanno portato via denaro contante e preziosi. Il furto è avvenuto tra le 10 e le 12 quando la proprietaria della casa, è uscita per fare alcune compere. Rientrata in abitazione, ha ritrovato la porta d’ingresso sfondata e tutte le stanze, incluso il locale nel sottotetto, a soqquadro. Nella loro accurata ricerca, i malviventi, hanno scoperto e portato via i mille euro in contanti prelevati in previsione degli acquisti programmati nel pomeriggio. I ladri, oltre al contante, si sono imbattuti anche in un corposo numero di gioielli in oro: catenine, collana, bracciale e il prezioso anello di fidanzamento con smeraldo. Scoperto di essere stata derubata ha contattato i carabinieri che hanno subito inviato sul posto, da Mirandola, una pattuglia per i primi rilievi. Il bottino racimolato dai ladri è stato quantificato in qualche migliaio d’euro. A facilitare il "lavoro" dei malviventi, in questo caso, è stata l’assenza di allarme acustico e telecamere. Con analogo modus operandi i ladri giorni fa, nella vicina via Lenin, avevano svaligiato una villa rubando varie medaglie d’oro, premio delle tante donazioni di sangue, ricevute dall’Avis. Flavio Viani