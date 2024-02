Virtus in emergenza a Formigine. United Carpi, obiettivo 4° posto

Nel ricco menù del sabato dei dilettanti ci sono anche 6 anticipi (ore 15), dopo che ieri sera si è giocato in Prima "D" il derby Polinago-Lama. In Eccellenza riflettori sul derby fra Formigine e Castelfranco, con la Virtus che deve difendere il 5° posto playoff dall’attacco del Brescello. In Promozione lo United Carpi in serie utile da 6 giornate (12 punti) riceve a San Marino il Vezzano per un successo che varrebbe il balzo al 4° posto. In Prima "C" derby fra una Solierese precipitata con 4 ko di fila a +2 sui playout e la Vis San Prospero terza. Si giocano anche in Seconda "F" Virtus Mandrio-Saliceta, in Terza "A" Academy TdC-Madonna di Sotto e in Terza "B" Concordia-Cortilese.

Eccellenza. Col rinvio della gara del Terre di Castelli (si recupera mercoledì 7 alle 20 a Gaggio Montano col Faro) sono solo 3 le gare della 5^ di ritorno fra oggi e domani. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Formigine-Castelfranco (oggi ore 15) 1X: Sarnelli non ha lo squalificato Ashong, in dubbio Habib che però stringerà i denti, per Cattani invece è emergenza visto che mancano lo squalificato Timperio e gli infortunati Laruccia (ko al collaterale, rischia 2 mesi di stop), Barbolini (ko in allenamento giovedì sera) e Savino, rientrano però Ferrara e Zironi, in dubbio Barani. Nibbiano-Cittadella X2: esame fra i più difficili per la capolista che dopo 4 vittorie di fila difende il +7 sul Terre di Castelli sul campo del Nibbiano tersa a -8, da tanti considerato come la rivale più accreditata per inseguire la Salmi band. Il tecnico deve fare a meno di Sejdiraj e De Lucca, rientra Malivojevic. La Pieve-Salsomaggiore X: scontro salvezza delicato per mister Chezzi che cerca la prima vittoria dopo due pari contro i ducali che sono davanti di 3 punti: nei grana

ta in dubbio Gobbi e Barbati. Promozione. I pronostici di Corrente: United Carpi-Vezzano (oggi) 1, Vianese-camposanto 1, Castelnuovo-Fiorano X, Cavezzo-Nextgen X, Castellarano-Quarantolese X, Sanmichelese-Bibbiano X, Montagna-Cdr 2, Scandiano-San Felice 1.

