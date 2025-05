Visite guidate e un volume fotografico dedicato

Fino al 2 agosto l’Orto Botanico (con ingresso in viale Caduti in Guerra 127) sarà aperto dal mercoledì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con accesso gratuito. E in questo primo fine settimana sono state organizzate visite guidate della durata di un’ora e mezza, in vari turni (oggi alle 16.30, e domani alle 10, alle 11.30, alle 15 e alle 16.30): necessaria la prenotazione (giovanna.barbieri@unimore.it). A corredo della riapertura è stato pubblicato un volume curato da Silvia Berselli e realizzato con fotografie di Luca Lumaca e suggestivi disegni originali (a pennarello e inchiostro di china) di Andrea Chiesi. Un racconto colto e visivo che unisce archivio e memoria, con 21 tavole ispirate alle forme e ai simboli del giardino modenese.

s.m.