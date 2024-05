vissuti insieme alla comunità"

Una colonna portante per la sicurezza di Modena. La prefetta Alessandra Camporota ad agosto lascerà Modena e ieri, nel corso della cerimonia, ha testimoniato la propria soddisfazione per questi anni di lavoro. "Soddisfazione per questa crescita che abbiamo vissuto insieme. L’attuazione del patto per Modena sicura che abbiamo rinnovato io e il sindaco Muzzarelli credo testimoni anche l’impegno comune al servizio e al fianco della comunità modenese – ha detto –. C’è stata anche una crescita dell’attività dei gruppi di controllo del vicinato e del volontariato. E’ molto stimolante lavorare con questa comunità e la capacità di crescita, anche nei momenti di crisi di Modena mi ha ispirato e spinto a fare meglio". Tra i momenti difficili il prefetto ha ricordato la gestione di tante attività svolte con tutte le forze dell’ordine: "Il rave party, ad esempio o le manifestazioni legate all’anniversario della rivolta del carcere e tante altre, non ultima quella del Pride che credo abbia coniugato una grande partecipazione con sicurezza e decoro".