Vittime del terrorismo : "Giornata che ci deve unire al di là delle appartenenze"

Ieri, nel ’Giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi’, Modena ha reso omaggio ad Aldo Moro e Marco Biagi, figure centrali nella storia nel nostro Paese.

"Questa giornata deve essere un momento che ci unisce al di sopra di ogni diversità nelle nostre appartenenze politiche e ideali e rappresentare la possibilità di guardare dritto negli occhi il nostro passato recente, sfuggendo al rischio di ogni rimozione e sapendo che nei momenti più difficili della nostra storia repubblicana la democrazia è riuscita a prevalere perché tutte le sue forze più sane, nelle istituzioni come all’interno della società, si sono unite", ha affermato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti partecipando alla commemorazione della mattinata proprio davanti alla targa in ricordo di Aldo Moro.

La cerimonia ha preso il via intorno alle 9, in largo Aldo Moro, dove il sindaco Massimo Mezzetti e la prefetta Fabrizia Triolo, accompagnati dal picchetto d’onore della Polizia locale di Modena, hanno deposto una corona di alloro alla stele che ricorda lo statista rapito e assassinato dalle Brigate Rosse, dopo l’eccidio degli uomini della sua scorta. La giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi cade proprio il 9 maggio, giorno in cui, nel 1978, fu ucciso Aldo Moro.

Alla commemorazione hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, autorità militari ed esponenti politici, consiglieri comunali e regionali.

Subito dopo, sindaco e prefetta, insieme al rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, hanno deposto una seconda corona di alloro alla lapide a ricordo del professor Marco Biagi, collocata sulla sede della Fondazione Marco Biagi, nel piazzale intitolato al giuslavorista assassinato dalle Br nel 2002.

Nel piazzale antistante la Fondazione, autorità e cittadinanza si sono quindi soffermati per una preghiera in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, guidata da monsignor Giuliano Gazzetti vicario generale Arcidiocesi Modena Nonantola. A seguire sono intervenuti appunto il sindaco Massimo Mezzetti, la prefetta Fabrizia Triolo e il rettore Carlo Adolfo Porro.

