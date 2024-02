Vittoria pesante per le ragazze contro le rossonere

Sassuolo

1

Milan

0

Sassuolo: Durand, Mella, Filangeri, Pleidrup, Philtjens, Pondini, Missipo, Prugna, Kullashi, Clelland (32’ s.t. Mihelic), Sabatino (16’ s.t. Beccari, 40’ s.t. Monterubbiano). All. Piovani (Orsi, Simon, Passeri, Santoro, Mihelic, Sciabica)

Milan: Giuliani; Soffia (32’ s.t. Fusetti), Mesjasz, Piga, Bergamaschi (23’ s.t. Ijeh); Grimshaw, Mascarello (23’ s.t. Guagni), Dubcova (1’ s.t. Vigilucci); Dompig, Staskova, Nadim (1’ s.t. Laurent). All. Corti (Babb, Marinelli, Arrigoni, Cesarini)

Arbitro: Scarpa di Collegno

Reti: 33’ p.t. Sabatino (rig.)

Note: ammonite Pleidrup, Piga, Soffia, Mesjasz

E’ stata una vittoria pesantissima per il Sassuolo Femminile, che al Ricci batte di misura il Milan e consolida la sua posizione dentro la cinquina che a fine stagione andrà a giocarsi la poule scudetto. Perché anche se con una gara in più, i punti di vantaggio sulle inseguitrici adesso sono cinque: decisiva, per la squadra di Piovani, la rete su rigore di Sanatino poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Una volta sotto, il Milan non riemerge più, e il Sassuolo festeggia.