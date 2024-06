Volley, Nazionale . Rinaldi scalpita. È sfida con Gardini

Mentre le due Nazionali, quella maschile e quella femminile, sono ormai sicure della qualificazione a Parigi 2024 per il ranking mondiale, un ranking nel quale l’Italia maschile è seconda dietro la Polonia e l’Italia femminile è quarta, si apre la seconda settimana di campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 della Valsa Group Modena, sempre con una tornata di prelazioni (ovvero possono ri-abbonarsi i sottoscrittori della scorsa stagione mantenendo inalterati i posti): gli abbonamenti si possono sottoscrivere o nell’atrio del PalaPanini, tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 18:30, oppure su Vivaticket.it. NAZIONALI. La squadra del ct De Giorgi ha completato il suo ciclo di due amichevoli col Canada, la prima vinta 3-0 in maniera piuttosto netta con Anzani e Sanguinetti entrambi titolari, la seconda persa per 1-3 sempre col Canada in quella che è stata la prima sconfitta stagione degli azzurri, amichevoli o impegni ufficiali che fosse. In quest’ultima partita spazio agli altri due centrali (Galassi e Russo), con Anzani subentrato al secondo e autore di 3 punti, mentre Sanguinetti non è entrato.

Da giovedì spazio alla pool di Ottawa che potrebbe dare ai campioni del mondo in carica la certezza matematica di essere qualificati per Parigi 2024. Intanto Rinaldi ovviamente scalpita: anche nella seconda tornata di partite i convocati tra gli schiacciatori sono stati Lavia, Michieletto, Recine e Porro, e se le gerarchie per i titolari sono chiare, giocheranno i due schiacciatori trentini, dietro è lotta aperta con anche Davide Gardini a poter recitare da outsider. Rinaldi dovrà giocarsi bene le occasioni che gli verranno concesse di qui a luglio.

a.t.