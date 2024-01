Volontari a scuola contro il caos viabilità

Traffico al polo scolastico, arrivano rinforzi. E’ stata sottoscritta, ieri in Municipio, la convenzione tra il Comune di Sassuolo e le Associazioni ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), ANFI (Associazione Nazionale Guardia di Finanza) e GGEV (Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie) per una collaborazione nell’attività di vigilanza ed assistenza degli alunni delle scuole in entrata ed uscita dai plessi scolastici, in ausilio alla polizia locale relativa, in particolare, al Polo Scolastico di via Nievo. Se la convenzione vale su tutto il territorio, infatti, è quello il nodo più importante della viabilità scolastica cittadina: il problema del traffico in zona ha visto più volte il sindaco intervenire per sensibilizzare l’utenza, è stato oggetto di un’interrogazione in Regione firmata dal consigliere di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi e, da ultimo, è stato sia protagonista di uno studio degli studenti di logistica che dei primi fuochi della campagna elettorale con il candidato civico Gugliucci che ha preso posizione in proposito. L’accordo consiste nella collaborazione all’attività educativa e di sorveglianza/controllo nei confronti degli alunni frequentanti le scuole del territorio, in particolare in tema di attraversamento davanti agli edifici, sorveglianza delle ‘partenze’ degli autobus adibiti al trasporto, vigilanza in prossimità dei plessi scolastici. Attività che vengono previste tutti i giorni, secondo un calendario condiviso tra le quattro associazioni, che assicureranno il presidio mediante la presenza di associati a fronte di un rimborso spese che vale 400 euro per ognuna di esse.

"Ringrazio ANC, ANPS; ANFI e GGEV – ha detto il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – i cui soci volontari non si sono mai tirati indietro di fronte alle richieste di collaborazione e aiuto provenienti dall’Amministrazione a nome della città. Anche in questo caso, non appena interpellati, si sono subito resi disponibili nell’aiutarci a cercare di gestire una situazione che certamente non è semplice anzi: negli orari di entrata ed uscita da scuola, complice il traffico che quotidianamente insiste su quella zona, è più che mai difficile". L’attività sarà esplicata in ordine alle richieste che perverranno alla Polizia Locale.

Stefano Fogliani