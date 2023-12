Volontari minacciati, Bellelli:: "Episodio inaccettabile"

Il sindaco Bellelli è intervenuto in merito agli episodi di intolleranza verso alcuni volontari di Legambiente, minacciati durante un’iniziativa di pulizia e raccolta rifiuti: "E’ inaccettabile quanto accaduto. Condanno fermamente il gesto di chi ha tentato di scoraggiare gli sforzi di Legambiente e di chi ha lasciato sacchi neri di rifiuti davanti alle case dei volontari, un gesto vile e provocatorio che non trova alcuna giustificazione. La comunità sta con chi vuole bene alla città, gli incivili con chi non la rispetta. Questi ultimi non avranno la meglio. Impegniamoci tutti a promuovere un clima di rispetto e collaborazione all’interno della nostra comunità.

È fondamentale – prosegue il sindaco Bellelli – lavorare insieme per costruire una società inclusiva, rispettosa dell’ambiente e delle diversità.

Invito ad unirsi nel condannare ogni forma di intolleranza e a lavorare con determinazione per costruire un futuro basato sulla comprensione reciproca e sul rispetto delle differenze".

Legambiente ha già fatto sapere che sporgerà denuncia dopo gli episodi e che non intende arrendersi: proseguirà le iniziative programmate di pulizia della città.