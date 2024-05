’Volti’ in mostra alla Galleria Cantore. Ritratti italiani dal XVI al XX secolo

Sta suscitando alta attenzione da parte del pubblico la mostra ’Volti: Ritratti Italiani dal XVI al XX secolo’, allestita e tuttora in corso nella Galleria Antiquaria Cantore (nella foto Pietro Cantore), in via Farini 14, in centro a Modena.

Si tratta, più nello specifico, di una selezione raffinata, e unica nel suo tipo per estensione cronologica, di ritratti: genere sempre attuale e apprezzato da tutti, perché colto e di gusto internazionale.

La riproduzione figurativa delle sembianze di una persona, infatti, ne rende percettibili non solo i caratteri somatici, ma anche l’espressione, lo stato d’animo e, attraverso i dettagli, i gusti di un’intera epoca che vengono così rivelati a chi guarda. Per questo motivo il ritratto, pure se realizzato in tempi a noi remoti, è capace di trasmetterci emozioni profonde e sempre contemporanee.

Per la realizzazione di questa ambiziosa e significativa mostra si sono unite due gallerie di primo piano nel panorama del mercato dell’arte italiano ed internazionale: la Galleria Cantore di Modena, specializzata soprattutto in pittura antica dal XV al XVIII secolo, che ospita l’evento ed espone un nucleo di dodici dipinti antichi, i quali dialogano con altrettante opere provenienti dalla prestigiosa Galleria Frediano Farsetti, di Milano. Questa sinergia dà completezza a un percorso storico che si dipana, come un avvincente racconto, lungo la durata di ben cinque secoli. La mostra resterà a disposizione del pubblico fino al 29 giugno.

