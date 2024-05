Webinar gratuiti: tutti i consigli

Sei alla ricerca di nuove strategie per affrontare con successo il mercato del lavoro? I Centri per l’Impiego della Regione Emilia-Romagna sono creati con lo specifico scopo di supportare le persone impegnate nella ricerca di una nuova occupazione attraverso attività informative dedicate. A partire dal 28 maggio, saranno organizzati una serie di webinar gratuiti, aperti a tutti coloro che desiderano essere più preparati ed efficaci nella ricerca di lavoro. Il primo incontro, previsto online per il 28 maggio, sarà dedicato alla presentazione dei servizi offerti ai cittadini e alle opportunità di lavoro e formazione promosse dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna attraverso il web. Un’occasione unica per conoscere tutte le risorse disponibili online. Il secondo webinar, fissato per il 6 giugno, sarà focalizzato sulle migliori strategie per redigere un curriculum vitae efficace. Saranno forniti consigli pratici su come strutturare

il CV in base ai propri obiettivi professionali, quali informazioni includere e come personalizzarlo per distinguersi dagli altri candidati. Verranno anche affrontati argomenti come la stesura di lettere di presentazione e di autocandidatura. Infine, il 25 giugno si terrà l’ultimo incontro del mese di giugno dedicato al colloquio di lavoro. Saranno illustrate le diverse fasi

del colloquio di selezione e condivisi consigli utili per affrontarlo al meglio, aumentando le proprie possibilità di successo. Per partecipare a uno o più di questi incontri, è sufficiente compilare il form di iscrizione disponibile online. Tutte le informazioni su questi eventi e tutti gli altri organizzati dai Centri per l’Impiego si possono trovare al seguente link: agenzialavoro/agenda/prossimi appuntamenti.