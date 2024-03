’Wow’ tra piante e benessere. Torna la fiera che stupisce

Un anno dopo torna la seconda edizione di ’Wow’, la fiera con più passioni. Nel 2023 era articolata su tre giorni, quest’anno invece sono due, sabato e domenica, ma è stato aggiunto un elemento che la rende ancora più ricca. Agli spazi Verdi Passioni e Pet Expo&show, si aggiunge Mantra, il festival del benessere e del mondo olistico sviluppato in tutte le sue sfaccettature. Altra differenza rispetto alla prima edizione, saranno aperti tutti e tre i padiglioni della fiera di Modena. E’ una manifestazione dal gruppo BolognaFiere e ModenaFiere organizzato da Multimedia Tre. L’appuntamento è per sabato e domenica dalle 9 alle 19. L’anno scorso furono oltre 12.000 i visitatori totali, gli organizzatori puntano ad un numero maggiore anche grazie alla novità Mantra. Qui i visitatori si immergeranno in un viaggio interiore dove trovare armonia con la propria mente e il corpo. Ci saranno tanti eventi, incontri, convegni ed incontro spirituali con la cantante di Mantra Tea Crudi, lo spirtual coach Leandro, il ricercatore spirituale Marino Ottaviani, la naturopata Francesca Maffeo. Nel padiglione tre ci sarà spazio per lo shopping con creme, candele, accessori, oggettistica. Ma pure un’ampia sala relax dove godersi un massaggio shiatsu o un rilassante bagno di suoni emessi da strumenti ancestrali.

Riconferma per Verdi passioni che torna con una mostra mercato di piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio. Spazio anche ai mestieri del passato con l’Associazione intrecci e natura; grazie alle sapienti mani degli artigiani nasceranno borse, cappelli di rafia e cesti di vimini. I visitatori di ’Wow’ avranno la possibilità di partecipare ai laboratori organizzati dal Gruppo modenese di scienze naturali, dal museo di Zoologia e dall’orto botanico di Modena. Verrà illustrata la storia del parmigiano e ci sarà una mostra di trattori antichi e contemporanei. Il burattinaio Luciano Pignatti metterà in scena Biancaneve ecologista. Nell’ultimo padiglione Pet Expo&show, performance di dog dance e disc dog, ma pure tanti animali come i polli ornamentali, le carpe koi e gli alpaca. Non mancheranno le esposizioni amatoriali dedicate ai cani: "Questo è un evento – le parole dell’amministratore delegato di ModenaFiere Marco Momoli – che ha riscosso un bel successo nella passata edizione. Quest’anno è stato aggiunto un padiglione in più e c’è la novità di Mantra. Pensiamo che i visitatori possano trascorrere due belle giornate in fiera con noi, ci sono attività che possono essere seguite da un’intera famiglia e l’offerta è davvero interessante". Fra gli organizzatori Multimedia Tre: "Lo scorso anno – ha sottolineato Francesco Milaneschi ad di Multimedia Tre – la fiera ci è piaciuta tantissimo. In questa edizione abbiamo cercato di renderla ancora più affascinante e piacevole. Quando creiamo un evento, cerchiamo sempre di farlo diverso dal precedente, pensiamo di aver migliorato il ’Wow’ visto lo scorso anno, speriamo che ai visitatori piaccia". Antonio Montefusco