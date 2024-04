Yue Yin Dance, al Comunale il fascino del puro movimento

Terra, legno, acqua, metallo e fuoco. Sono i cinque elementi essenziali, i cinque movimenti energetici dell’I Ching, il ‘Libro dei mutamenti’ e della saggezza cinese. E proprio su queste cinque basi si fonda la ‘filosofia’ di Yin Yue, celebre coreografa di origini cinesi e carriera newyorkese, fondatrice e direttrice artistica della Yue Yin Dance Company che arriverà domani sera (venerdì 5) alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. FoCo Technique viene chiamato il ‘vocabolario di movimento’ originale sviluppata dall’artista: una fusione fra tradizione popolare cinese e danza contemporanea, "anche con ispirazioni dalla danza popolare tibetana e mongola che ho appreso mentre studiavo alla Shanghai Dance School", ha spiegato Yin Yue. Le sue creazioni sono originali, dinamiche, coinvolgenti emotivamente e fisicamente: "La tecnica – è stato scritto - allena i ballerini a creare una performance radicata, circolare, fluida e dinamica che sia ritmica e potente, ma allo stesso tempo sensuale e aggraziata". Nella serata al Comunale verranno proposti due numeri, "Ripple", presentato per la prima volta nel 2021 a New York, è un lavoro di gruppo che affronta il conflitto fra ordine e caos alla ricerca di un equilibrio di vita, "pure movement fascination", il fascino del puro movimento, e "Through the fracture of light" che ha debuttato nel 2016 allo Schrittmacher Festival di Aquisgrana in Germania, un pezzo d’insieme dinamico che mostra al meglio la caratteristica FoCo Technique della compagnia. I lavori della compagnia di Yin Yue sono stati presentati sui grandi palcoscenici internazionali, dal Peridance Theatre al Lincoln Center Rosh Hall: la coreografia ha ricevuto anche commissioni da gruppi e organizzazioni prestigiose, quali la compagnia di ballo di Martha Graham, il Boston Ballet, il Philadelphia Ballet, il Balletto del Teatro di Torino e la Juilliard School for Dance di New York.

