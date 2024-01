Zaki presenta il libro sulla sua detenzione

Patrick Zaki, attivista e scrittore, arriva a Modena per presentare il suo libro e raccontare la detenzione in Egitto. Appuntamento con ’Sogni e illusioni di libertà. La mia storia’, edito dalla Nave di Teseo, lunedì 22 gennaio alle 21 all’Officina Progetto Windsor (Strada San Faustino 155/U). Zaki sarà ospite della rassegna Je Suis Razza Umana a cura di Arci, Casa delle Culture di Modena, in collaborazione con l’Officina Progetto Windsor. L’intervista sarà anticipata dal saluto del vicesindaco Gianpietro Cavazza e dall’intervento di Rita Monticelli, docente dell’Università di Bologna.