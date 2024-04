Zironi apre il comitato elettorale: "Lavoriamo per la città di domani"

"Concretezza nei risultati, innovazione nella visione". Questi gli asset sui quali sceglie di puntare il sindaco uscente di Maranello Luigi Zironi, che a giugno correrà per il secondo mandato e ieri ha inaugurato la sede del proprio comitato elettorale insieme agli esponenti dei movimenti che lo sostengono. Oltre al partito democratico – presente il Segretario Provinciale Roberto Solomita – le civiche ‘Maranello in testa’ e ‘Italia del Futuro’ ed ‘Europa Verde’. Quella che sostiene Zironi, ha detto Solomita, è una coalizione "forte e consapevole, che sostiene una candidatura che ha dimostrato competenza ed efficienza in questi primi cinque anni di governo e lavora da tempo ad un nuovo progetto di città". Progetto, ha detto Zironi, che si tradurrà in un programma che non prescinde dai servizi alla persona, da salute pubblica e welfare e soprattutto dalla sostenibilità che si traduce in attenzione al territorio e alla qualità della vita di chi lo abita.

"Lavoriamo per la città di domani, immaginando la Maranello del futuro", ha detto ancora Zironi, aggiungendo come tra le sfide che lo aspetta, se eletto, ci sarà la creazione di un polo formativo di eccellenza che possa raccogliere e rilanciare le tante competenze di cui la città del cavallino rampante è a suo modo simbolo nel panorama dell’automotive. Paolo Fontana dei ‘Verdi’, Davide Nostrini di ‘Italia del Futuro’ ed Elisabetta Marsigliante di ‘Maranello in testa’ si sono detti entusiasti della convergenza di tante forze politiche e civiche attorno ai temi ‘forti’ di un programma che integra una proposta che si caratterizza per "l’attenzione al territorio e alla persone".

"Gli spazi inaugurati ospiteranno nelle prossime settimane una parte degli incontri che contribuiranno a costruire il programma elettorale, insieme a tutti i rappresentanti politici e civici che sono intervenuti oggi, e con tutti i cittadini che vorranno fornirci il loro prezioso contributo in termini di richieste e proposte". Presso i locali del comitato elettorale, in piazza Libertà 52, sabato si terrà, tra l’altro, il ‘forum delle idee’ con il quale le forze delle coalizione inaugurano un periodo che Zironi immagina "particolarmente intenso, che affronteremo ben felici di rimetterci in gioco".