"Zona Tempio e via Crispi tra delinquenza, bivacchi e rifiuti"

"Quelle del Museo Casa Natale Enzo Ferrari e di viale Crispi sono due situazioni che abbiamo segnalato varie volte da molto tempo che creano enorme disagio tra turisti e residenti, ma verso le quali abbiamo assistito ad anni di indifferenza totale da parte dell’amministrazione comunale". A parlare è Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "I turisti che vengono a visitare il museo Ferrari si aggirano tra rifiuti di ogni genere e bivacchi improvvisati, in una situazione indecorosa che perdura da anni e, di certo, non rappresenta un bel biglietto da visita per una città che punta a crescere sul piano turistico. Inoltre, come abbiamo già fatto presente, in quell’area il Comune è completamente assente, basti guardare la totale incuria in cui versano gli sfalci d’erba e le aree verdi. Un quadro del genere non può fare altro che spaventare residenti e visitatori e alimentare delinquenza e attività illecite".