Banca Sanfelice 1893 lancia un piano di previdenza per i minori

Modena, 28 febbraio 2024 – Sanfelice 1893 Banca Popolare lancia un’iniziativa dedicata ai minori: Rendimento & Previdenza, un’offerta che valorizza i risparmi offrendo allo stesso tempo uno strumento per tutelare il futuro dei più piccoli.

Attivando per i figli minorenni un conto corrente e contestualmente un piano previdenziale, la Banca assicura un rendimento sul loro conto pari al tasso Bce (oggi al 4,50%) senza scadenza. Questo fondo pensione consente anche un beneficio fiscale. La famiglia può utilizzare i versamenti effettuati a nome del figlio per un importo fino a 5.164,57 euro, godendo della deducibilità fiscale pari alla propria aliquota marginale Irpef.

L’obiettivo è, quindi, quello di creare un salvadanaio per il futuro: per questo sono consigliati dei versamenti periodici sul fondo pensione in una logica di piani di accumulo. Un piano previdenziale, spiega la banca, è importante anche per consentire in futuro di richiedere eventuali anticipi o riscatti, in quanto questi possono essere richiesti se sono trascorsi almeno 8 anni di permanenza nel fondo, nei seguenti casi: acquisto o ristrutturazione della prima casa (destinata a sé stessi o ai figli) e spese mediche importanti, è possibile prelevare fino al 75%; senza fornire alcuna motivazione sulla spesa da sostenere, è possibile prelevare fino al 30%.

La permanenza all’interno del piano previdenziale permette, inoltre, di diminuire la tassazione fino al 9% della prestazione che sarà elargita al momento dell’età pensionabile. “Iniziare un piano previdenziale per i minori è un modo lungimirante di prendersi cura del loro futuro” - dichiara Federico Mazzoli, direttore commerciale di Sanfelice 1893 Banca Popolare - è un piccolo gesto che offrirà loro una sicurezza in più, soprattutto se fatto quando hanno tutta la vita davanti. Farlo con Sanfelice 1893 consente di ottenere in più un rendimento vantaggioso pari al Tasso Bce sul conto corrente".