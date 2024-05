Impianto illegale per catturare volatili: denunciato allevatore

Modena, 24 maggio 2024 – Un allevatore di avifauna (uccelli) è stato denunciato dalla polizia provinciale poiché trovato in possesso di un impianto per catturare uccelli, con reti verticali e richiami elettroacustici. L’uomo era già noto per l’utilizzo di pratiche di cattura di uccelli non consentite. L’impianto, fa sapere la Provincia in una nota, gli è stato sequestrato, mentre all’uomo sono state contestate anche numerose violazioni amministrative per la non corretta gestione dell’allevamento.