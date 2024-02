Bianco e l’occasione persa: "Un punto che non ci basta"

La delusione si taglia col coltello nella sala interviste dell’Arena Garibaldi. È arrivato il quinto pareggio consecutivo, il terzo 2 a 2 di fila in trasferta, ma ancora una volta c’è nell’aria il rimpianto e l’amarezza per un’altra occasione perduta in una gara giocata in superiorità numerica per diversi minuti. E’ vero che il Modena è ancora in zona playoff, anzi ha agganciato al settimo posto un Cittadella in caduta libera, ma è una consolazione abbastanza magra, soprattutto guardando una classifica che vede un mucchio sempre più folto di squadre lottare per gli ultimi due posti della post season, visto che la sesta è abbastanza lontana. Paolo Bianco prova a fare buon viso a cattivo gioco e con lui si parte dai momenti concitati degli ultimi secondi. "Se l’arbitro a fischiato il fuorigioco di Riccio evidentemente c’era. A me personalmente spiace un po’ di più quello che è successo su Strizzolo, la trattenuta che aveva subito in area era quanto meno da andare a rivedere al Var. Detto ciò, sapete come sono abituato a non parlare degli arbitraggi e quindi non faccio polemiche neppure questa volta. Sono rammaricato perchè la squadra anche in questa occasione avrebbe meritato di vincere e ancora una volta, come domenica scorsa, siamo a recriminare per una partita in cui siamo stati in difficoltà soltanto all’inizio. Dopo aver avuto subito due occasioni importanti in cui Loria si è superato, abbiamo preso un gol evitabile su un lancio da molto lonatano a fine primo tempo. Non possiamo permetterci di prendere reti di questo genere. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e secondo me avremmo meritato la vittoria. Purtroppo abbiamo concesso una palla inattiva da cui è scaturito il loro pareggio".

Dopo le due occasioni di inizio gara forse il Modena si è un pizzico adagiato sul ritmo degli avversari, che poi sono riusciti a trovare il gol del momentaneo vantaggio: "No, su questo non sono d’accordo – la replica dell’allenatore dei gialloblù – . Siamo stati invece più attenti perchè avevamo perso delle palle in uscita e il Pisa poteva diventare pericoloso. Abbiamo provato invece ad addormentare la partita dopo il nostro vantaggio di un uomo, invece avremmo dovuto fare viaggiare la palla più velocemente e cercare il terzo gol. Le partite sono strane, basta una palla inattiva che ti rovina tutto. Se posso rimproverare qualcosa alla squadra è il non avere chiuso la partita quando eravamo in vantaggio di un gol e di un uomo. Il gol di Canestrelli? Oggi eravamo tanto strutturati e non possiamo prendere un gol del genere, su quel corner dovevamo attaccare la palla in maniera diversa. I playoff? Ci siamo dentro dalla prima giornata, non siamo mica in forndo alla classifica. Anche se, è vero, dobbiamo ricominciare a vincere qualche partita".