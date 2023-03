Carpi dai due volti: non subisce, ma davanti il gol è una chimera

Il quarto 0-0 nelle ultime 8 giornate ha certificato le due facce del Carpi attuale, che alla sosta del campionato di D prevista per domenica arriva al 5° posto. Da una parte i biancorossi hanno alzato il livello generale della fase difensiva, come testimoniato da un dato: nelle 13 gare della gestione Contini per ben 8 volte la porta biancorossa non è stata violata. Un numero che presentato così sarebbe sinonimo di squadra di grande solidità, ma che si scontra con l’altra faccia della medaglia, ovvero il fatto che comunque in queste 13 gare la media dei gol subiti è superiore a uno a partita. Nelle 5 gare in cui la porta biancorossa è stata violata, infatti, sono stati incassati ben 14 gol, alla media di quasi 3 gara: 2 contro Giana e Prato, 3 con Sant’Angelo e Sammaurese e 4 per mano della Pistoiese. Sinonimo del fatto che se il Carpi riesce a mantenere la concentrazione alta, allora è difficile fargli gol, ma appena abbassa un po’ la soglia va in tilt. Un dato che ben si intreccia con il sali scendi continuo di tutta la stagione e che si affianca anche ai problemi attuali della fase offensiva. Nelle ultime 6 giornate infatti i biancorossi sono riusciti a segnare su azione solo una volta, con il contropiede gestito da Bouhali e finalizzato con un tran tiro da fuori da parte di Casucci a Pistoia, quando l’1-0 aveva illuso i biancorossi, poi travolti in 8’ prima del riposo dalla furia toscana. Per il resto l’unica altra rete delle ultime 6 gare è quella su rigore di Beretta che è valsa i tre punti con la Correggese. Un bottino davvero magro, in cui un peso specifico sta avendo la crisi degli attaccanti, che fra infortuni e astinenza prolungata non hanno dato l’apporto sperato. I numeri? Stanco ha segnato un solo gol lontano ormai 5 mesi (23 ottobre), Sall a causa del ko di inizio 2023 è ancora fermo all’ultima (inutile) rete segnata a dicembre nel tracollo di Riccione, Arrondini nelle ultime 26 giornate ha trovato l’unico gol nel 2-0 all’Aglianese e Castelli, dopo le 4 reti di fila di gennaio, è in stand by da 9 giornate. Difficile con questi numeri pensare a qualcosa più del 5° posto.

DAL CAMPO. Oggi la ripresa alle 15 all’antistadio, da valutare Beretta che nel finale della gara di Sorbolo è nuovamente caduto male sulla spalla già infortunata con la Correggese.

d. s.