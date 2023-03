Gli ex compagni: "Umiltà e sacrificio, un grande uomo"

"Manca a tutti, se n’è andato troppo presto". Non servono troppe parole, servono i sentimenti, quelli dei compagni che hanno avuto il piacere di vivere con lui annate calcistiche e che ancora oggi faticano a trattenere le emozioni quando lo ricordano.

Dieci anni dopo, Paolino Ponzo è sempre nel cuore di tutti e oggi, per tanti, sarà una giornata particolare: "Anche pochi giorni fa, quando abbiamo incontrato tanti amici al funerale di Walter Vecchi – ha raccontato Rubens Pasino – ci siamo detti che questi dieci anni sono passati velocemente, sembrava ieri. Paolo era di un livello superiore e l’uomo superava il calciatore, con la sua umiltà, il suo sacrificio, il suo impegno, l’esempio che era per i giovani. Correva per due, era un grande crossatore, giocava semplice ma faceva tutto con grande abnegazione e faceva tutto quello che serviva ad una squadra. Non esiste una piazza nella quale abbia giocato che non ne parli bene: modenesi, cesenati, spezzini, savonesi, tutti hanno voluto bene a Ponzo per le qualità che sapeva mostrare in campo e fuori, qualità uniche. Andarsene a quell’età ci ha lasciato un vuoto grande". "Se siamo qui a ricordarlo tutti, significa che ci ha lasciato un ricordo bellissimo ed indelebile – ha invece raccontato Marco Ballotta, che della Longobarda è stato il portierone – quell’anno insieme abbiamo ottenuto risultati importanti perché c’erano tanti ragazzi con la testa sulla spalle e lui era un esempio. Non si tirava mai indietro, noi lo ricordiamo continuamente ogni volta che ci ritroviamo, salta sempre fuori il suo nome, un aneddoto, una battuta. Era un uomo di una caratura elevata".

Il Modena, quest’oggi, ricorderà Paolo Ponzo attraverso immagini ed iniziative social. Ballotta e Mayer hanno confermato che prossimamente i compagni di squadra modenesi organizzeranno un incontro speciale nel ricordo del ’Muratore’. Gli stessi tifosi canarini, da qualche giorno, stanno già ricordando sui social uno dei giocatori più amati della storia del club gialloblù: "Paolino... ragazzo fantastico – ha sorriso commosso Mayer – il giocatore più umile e corretto che abbia mai conosciuto. Mi ricordo un episodio particolare, in occasione di un suo gol. Ci fu un’esplosione di gioia totale nei suoi confronti, non tanto per il gol in sé ma perchè lo aveva fatto lui e noi ne eravamo contentissimi. Parlava poco, ma – aggiunge infine Mayer – con i fatti riusciva a farsi voler bene. Presto, vorremmo organizzare qualcosa di speciale per ricordarlo tutti insieme".

Alessandro Troncone