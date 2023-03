Pareggio prezioso per l’Atletico Spm in chiave salvezza

Faro Gaggio

FARO GAGGIO: F. Masinara, N. Masinara, Bisoli, Biffoni (34’ st Pasquali), Farini, D. Lenzi, Haber Castro, Carboni (29’ st Vitali), Berti (14’ st M. Lenzi), Satalino, Garni. A disp. Cumani, Landi, Borgognoni, Nardi, Vighi, Peri. All. Cati.

ATLETICO SPM: Mazzini, Borri, Sandoni, Pederzani, Garofalo, Pizzi, Lotti (33’ st Romagnoli), Minozzi, Cheli, Caiumi, Taali (33’ st Bonesi). A disp. Stefani, Leonardi, Barbieri, Talesco, Asiamah, Seferi, Girotti. All. Bartolini.

Arbitro: Tassi di Finale Emilia.

Reti: 37’ pt Satalino, 25’ st Cheli.

Note: ammoniti M. Lenzi, Cheli, Pasquali.

Importante pareggio in chiave salvezza per l’Atletico Spm che, sul campo della seconda della classe Faro Gaggio, fa 1-1 e porta a casa un punto prezioso. Al 37’ i padroni di casa si portano in vantaggio con Satalino, bravo a ribadire in rete una respinta del portiere mentre, al 25’, gli ospiti trovano il pari con un diagonale di Cheli che non lascia scampo.

