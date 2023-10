Per Seculin un brutto pomeriggio, Zaro non gioca al top

GAGNO 6 Finchè rimane in campo, solo un brivido per una uscita avventurosa fuori area su Ellertsson. Esce per un problema alla caviglia, si spera che non sia nulla di grave. (44’ st Seculin 5 Responsabilità evidenti sul gol del pari di Altare, in ritardo anche sull’ 1-3 di Bjarkason, brutto pomeriggio per lui).

OUKHADDA 6 Conferma i progressi visti a Bolzano. Commette qualche errore, ma in fase propositiva dà la sensazione di una rinnovata sicurezza.

CAUZ 6 Ha un brutto cliente come Pohjanpalo, ma lo perde solo in una occasione quando il finlandese di testa manda fuori. Sul gol di Gytkjaer arriva quando Zaro lo ha già fatto girare e non gli riesce il raddoppio di marcatura.

ZARO 5,5 Ha sulle spalle la rete dell’1 a 2 che indirizza la gara in favore dei lagunari, quando non riesce ad impedire a Gytkiaer di girarsi e calciare in porta.

COTALI 6 Partita ordinata, con pochi rischi presi in fase offensiva e buona attenzione in ripiegamento sulla fascia di competenza. (24’ st Ponsi 6 Gioca una manciata di minuti a sinistra ed altrettanti a destra, senza commettere errori).

MAGNINO 5,5 Un primo tempo gagliardo con tanti palloni recuperati, la lucidità cala nella ripresa e gli errori in appoggio sono più di uno.

GERLI 6 Una valutazione che non può non tenere conto del pallone perso a centrocampo in occasione del terzo gol lagunare. Peccato perchè dopo un primo tempo ‘normale’, nella ripresa aveva cominciato a giocare sui livelli visti martedì scorso contro il Sudtirol.

PALUMBO 6,5 Si dimostra imprescindibile per la manovra del Modena, soprattutto quando c’è da andare a conquistare palloni sporchi a centrocampo. Pennella sulla testa di Bonfanti la palla dell’illusorio vantaggio dei gialli, poi nel finale la benzina inevitabilmente finisce. (35’ st Guiebre sv Entra con la gara già con l’inerzia già in favore del Venezia, e non ha mai l’occasione per portare su palloni verso l’area avversaria).

TREMOLADA 5,5 Parte bene impegnando Joronen da fuori, poi a tu per tu col portiere finlandese gli calcia debolmente tra le braccia. Per il resto del tempo qualche errore di appoggio, poi Bianco lo toglie all’intervallo. (1’ st Abiuso 5,5 Il giovane canarino entra con voglia, ma non riesce mai a trovare palloni per provare la giocata vincente).

MANCONI 6,5 D’accordo, è l’unico attaccante del Modena che non ha ancora segnato, è altrettanto vero che riconquista palloni sulla tre quarti e dà sempre l’impressione di pericolosità giocando spesso per le altre punte.

BONFANTI 6,5 Bianco gli dà un’altra chanche da titolare, ma nel primo tempo si trova abbastanza avulso dalla manovra. Poi, come ogni attaccante vero, si fa trovare a inizio ripresa al posto giusto al momento giusto e piazza un gol da centravanti autentico per l’effimero vantaggio dei gialli. (24’ st Strizzolo 5,5 Dopo un inizio di campionato sprint, la punta friulana sta mostrando un pizzico di appannamento. Mai pericoloso).

Alessandro Bedoni