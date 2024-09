Ciclismo, ‘L’Étape Parma by Tour de France’ torna nel 2025. Date, novità e come iscriversi

Parma, 11 settembre 2024 – Il prossimo anno l’Emilia Romagna torna protagonista de ‘L'Étape Parma by Tour de France’, l’evento ufficiale del Giro di Francia per cicloturisti e cicloamatori, che vedrà la sua seconda edizione sabato 3 e domenica 4 maggio 2025. Un grande evento sportivo che viene confermato dopo il successo di quest’anno: più di 10mila persone si sono riunite al Parco Ducale di Parma nel corso del week-end, tra cui oltre duemila iscritti alla granfondo, provenienti da venti paesi.

Infatti, ‘L'Étape by Tour de France’ negli ultimi trent’anni ha legato la Grand Boucle ai cicloturisti: dopo la prima prova che si svolge in Francia a partire dal 1993, si è poi sviluppata una serie di granfondo che tocca 21 paesi – tra cui Cina, Thailandia, Messico, Brasile e Australia – e che oggi conta ben 29 ‘tappe’ all’anno organizzate. I partecipanti? 50mila ogni anno.

A realizzare in Italia questo secondo importante appuntamento, tornando a far respirare l’aria della corsa francese, è nuovamente l’emiliana ed affermata ExtraGiro – licenziataria per l’Italia del format ideato da A.S.O, organizzatore del Tour de France – in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma.

‘L'Étape Parma by Tour de France’, dunque, consentirà anche nel 2025 a partecipanti da tutta Italia e dall’estero di vivere un’esperienza indimenticabile, con attività collaterali come area espositiva, mostre, convegni e dj set che ne fanno un evento unico nel suo genere in Italia. Le iscrizioni per l’edizione dell’anno prossimo apriranno ufficialmente il 1° ottobre 2024 per coloro che hanno già partecipato nel 2024 e per chi disporrà del diritto di prelazione. Per ottenerlo, è già possibile registrarsi alla lista d’attesa online a questo link o visitando lo spazio dedicato all’interno dello stand Acsi (Q58) durante l'Italian Bike Festival, che si terrà a Misano Adriatico dal 13 al 15 settembre 2024.

ExtraGiro annuncia anche una grande novità internazionale: la collaborazione con Etape Dubai, prevista il 2 febbraio, che attiverà un canale privilegiato per partecipare alla manifestazione di Dubai e ai pacchetti turistici collegati. Nei prossimi giorni verranno svelati i dettagli.