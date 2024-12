A Pesaro apre il primo Centro oculistico sociale per visite gratuite ai più fragili

Sarà inaugurato sabato a Pesaro il primo Centro oculistico sociale (Cos), un ambulatorio dedicato alle persone più fragili e in difficoltà, dove potranno ricevere una visita oculistica gratuita. Un progetto realizzato dall’Unione Italiana Ciechi, come spiega la presidente provinciale Maria Mencarini: "Si tratta di un ambulatorio dotato di attrezzature e strumenti all’avanguardia - dice – che è stato allestito nella nostra sede (Strada statale Adriatica 151). Il Cos nasce per rispondere ad una forte esigenza di prevenzione in campo oculistico, dove le liste d’attesa sono ormai drammatiche e molti cittadini appartenenti alle categorie fragili rinunciano a curare la vista perché non possono optare per visite mediche private. Qui può essere d’aiuto il Centro oculistico sociale – aggiunge - perché grazie ad alcuni oculisti volontari che si metteranno a disposizione, si potranno effettuare effettueranno visite gratuite".

Per accedervi bisognerà avere un Isee sotto i 10.600 euro. "Chi ha questo requisito potrà rivolgersi al proprio Comune di residenza, che poi ci contatterà per prendere un appuntamento per la visita. Oltre alle persone che saranno quindi inviate dai Comuni o dai servizi sociali, potranno accedervi anche gli ospiti dalla Caritas diocesana, persone senza fissa dimora e in generale chi non può avere accesso alle cure del servizio sanitario". Anche per questo "abbiamo stipulato un protocollo d’intesa con Ambito, Comuni, Ast, Ordine dei Medici e Fondazione Caritas – dice -. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e domani (oggi, ndr) è in programma un incontro proprio per la firma del protocollo".

Al momento al Cos di Pesaro saranno presenti 2 oculisti volontari, che effettueranno le visite tre giorni al mese: "Siamo convinti che una volta partiti con questo progetto – spiega Mencarini - avremo anche più medici volontari che si metteranno a disposizione e potremo aumentare anche i giorni di visita. L’ambulatorio è di altissimo livello, abbiamo anche la telemedicina che ci permetterà di fare anche prevenzione nel territorio dell’entroterra. Uno degli obiettivi della nostra associazione è proprio la prevenzione della cecità e delle malattie oculari ed è in questa ottica che abbiamo realizzato questo ambulatorio speciale".

Non solo: "Grazie ad un accordo con Luxottica – dice – chi ha un Isee sotto i 6mila euro, potrà anche avere lenti o occhiali gratuitamente. Potremo anche contare sulla collaborazione dell’Ottica Sacher e l’istituto Ottico Ciaroni di Pesaro". Il Cos nasce grazie ad un finanziamento ministeriale del 2021: "L’Unione Italiana Ciechi ha presentato il progetto – spiega Mencarini – e grazie a queste risorse sono nati 20 Centri oculistici sociali in tutta Italia, di cui uno si trova proprio a Pesaro. Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa".