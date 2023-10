A spasso con la CRI per riscoprire la città

La Croce Rossa nell’ambito delle attività per il sociale promuove una riscoperta del passato recente di Urbino attraverso delle camminate per il centro storico in cerca dei luoghi che, tra l’inizio del 1900 e gli anni ‘70 all’incirca, ne ospitarono le caratteristiche botteghe a conduzione familiare. Ci sarà una passeggiata ogni venerdì di ottobre e per partecipare, gratuitamente, basterà trovarsi sotto all’orologio di piazza della Repubblica all’ora giusta, le 15.30, come si faceva un tempo. "Ricercheremo i luoghi per raccontarne la storia – spiegano Brunella Zolfi e Anna Rita Calavalle, della Cri –. Quest’iniziativa, oltre fa riscoprire il passato della città, vuole risvegliare ricordi e legami affettivi appartenenti al tessuto sociale di una volta, caratterizzato anche dal sostegno tra persone e dal dialogo, che oggi si sono persi. Al termine, vorremmo raccogliere aneddoti, memorie e racconti in un libricino".

A guidare le passeggiate sarà Fortunato Galeotti, che tante di quelle botteghe le ha viste aprire, crescere e anche chiudere, essendo nato nel 1934, e che durante la pandemia ha lanciato via Facebook una serie di racconti sul centro storico: "Cominciai a scrivere parlando in dialetto ed ebbi subito riscontro, ma soprattutto tra persone di una certa età. Così, passai all’italiano e il coinvolgimento divenne enorme: anche degli ex studenti interagivano".

n. p.