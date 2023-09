Affrontare e curare l’Alzheimer. Torna “Meravigliosa...mente“

Torna anche quest’anno Meravigliosa...mente, il convegno che l’Associazione Alzheimer Marche organizza in collaborazione col comune di Urbania e l’associazione Avulss di Urbania giunto alla quarta edizione. Sabato alle 16,30 alla sala Volponi si parlerà di ambienti di cura per le persone affette da demenza nell’ambito domestico, residenziale e sociale, i luoghi dove vivono o risiedono anche per periodi brevi i malati d’Alzheimer hanno una funzione importante e devono essere il più possibile protesici, cercando cioè attraverso lo spazio, le persone e i programmi di sopperire alle mancanze che questa patologia crea. Quest’anno interverranno come relatori la dottoressa Anna Paola Prestia che illustrerà le modalità per adattare, con piccoli accorgimenti, la casa di un malato d’Alzheimer, poiché, quando le condizioni lo permettono, continuare a vivere presso il proprio domicilio è di vitale importanza per queste persone. Marcello Barbafiera, amministratore delegato della Generali Arredamenti, interverrà sulla progettazione di strutture per i malati d’Alzheimer: molte strutture non sono idonee ad ospitare questi malati e la politica delle amministrazioni e dei privati deve guardare alla realizzazione di spazi adeguati. Chiusura affidata al dottor Davide Lucantoni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a carattere scientifico per Anziani, con un intervento sull’invecchiamento attivo e sull’abitare in età anziana con un focus dedicato alle politiche regionali. Durante l’evento in piazza le volontarie dell’Avulss distribuiranno i ciclamini il cui ricavato, come le offerte che deriveranno dal convegno, saranno devolute all’Associazione Alzheimer Marche.

Andrea Angelini