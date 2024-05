Anziana truffata: recuperati i gioielli consegnati al finto avvocato

Pesaro, 24 maggio 2024 – La Squadra Mobile di Pesaro ha identificato e fatto arrestare coppia di truffatori originari di Napoli entrati in azione ieri a Pesaro ai danni di una 87enne.

La signora era caduta nel tranello del finto incidente che ha coinvolto il figlio, il quale avrebbe avuto bisogno di ingenti somme per pagare le spese mediche urgentissime. Naturalmente era tutto una bugia, ma l’anziana – in preda al panico – aveva consegnato somme di denaro e gioielli in oro al sedicente avvocato che era stato inviato a casa della donna dall’altrettanto sedicente carabiniere che le aveva telefonato.

Grazie alle indagini della Squadra Mobile, i poliziotti sono risaliti all’autovettura utilizzata dai truffatori. E, grazie alla collaborazione investigativa con la Polizia Stradale di Isernia che ha rintracciato il veicolo, sono stati recuperati una parte dei gioielli in oro frutto della truffa. E’ stato anche possibile identificare i due, un uomo ed una donna, che li avevano con loro.

La coppia è stata bloccata sulla strada verso Napoli e sono stati arrestati per resistenza e violenza agli agenti della Polstrada che li avevano fermati e controllati dopo la segnalazione della polizia di Pesaro. Inoltre, sono stati indagati per la ricettazione dei monili sottratti con artifici e raggiri all’anziana vittima.

Ed è stata proprio la povera signora a riconoscere in fotografia i preziosi gioielli recuperati, che potranno essere presto restituiti.